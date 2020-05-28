Четверг, 28 мая 2020, 22:27

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Второй шанс для SpaceX назначен на субботу

28 мая
21:16 2020
Версия для печати

Плохая погода вынудила SpaceX отозвать полет на МКС при участии двух астронавтов НАСА Дага Харли и Боба Бенкена.

Двое астронавтов должны были отправиться на орбиту из Космического центра им. Кеннеди, что стало бы первой американской миссией в космосе после 2011 года, когда НАСА прекратила полеты своего последнего «Шаттла».

После прибытия на тесламобиле, астронавты с опережением графика погрузились в капсулу «Dragon», но погодные условия сорвали старт миссии, назначенный на 16:33 по местному времени. Вторая попытка запуска назначена на субботу, в случае, если и она сорвется, третий шанс намечен на воскресенье.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,58+0,19%
EUR19,49+0,78%
GBP21,69+0,76%
UAH0,65+0,41%
RON4,02+0,75%
RUB0,25+1,19%

Курсы валют в MDL на 28.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд