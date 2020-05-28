Плохая погода вынудила SpaceX отозвать полет на МКС при участии двух астронавтов НАСА Дага Харли и Боба Бенкена.

Двое астронавтов должны были отправиться на орбиту из Космического центра им. Кеннеди, что стало бы первой американской миссией в космосе после 2011 года, когда НАСА прекратила полеты своего последнего «Шаттла».

После прибытия на тесламобиле, астронавты с опережением графика погрузились в капсулу «Dragon», но погодные условия сорвали старт миссии, назначенный на 16:33 по местному времени. Вторая попытка запуска назначена на субботу, в случае, если и она сорвется, третий шанс намечен на воскресенье.