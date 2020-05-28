Пабы – любимое место отдыха ирландцев. Здесь всегда была вольная атмосфера, позволяющая посетителям расслабиться по полной. Но так было до эпидемии коронавируса. Теперь все в прошлом. Карантин диктует свои жесткие правила. Для соблюдения социальной дистанции клиентов у барных стоек предполагается рассаживать через одного. А прежде, чем впустить в помещение, всем будут измерять температуру. И, чтобы у дверей туалетов не скапливались очереди, в пабах установят миниатюрные семафоры. Когда очередная кабинка освободится, зажжется зеленый свет. До тех пор в санузел зайти будет нельзя.