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Газета "Кишиневские новости"

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Во Франции шоссе стало шоколадным

28 мая
21:01 2020
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Удивительную картину можно было наблюдать в коммуне Лагоне на западе Франции. На одном из шоссе случился сладкий затор: с шоссе ведрами собирали жидкий шоколад. Цистерна везла его в блинную, но неожиданно лакомство начало вытекать прямо на дорогу. И вытекло его не много, не мало – как минимум тонна. Естественно, движение по трассе было парализовано. Чтобы ликвидировать ЧП, к делу привлекли экстренные службы. Наверное, им еще ни разу не приходилось работать в таких «сладких» обстоятельствах, сообщает РИА «Новости».  

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