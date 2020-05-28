Удивительную картину можно было наблюдать в коммуне Лагоне на западе Франции. На одном из шоссе случился сладкий затор: с шоссе ведрами собирали жидкий шоколад. Цистерна везла его в блинную, но неожиданно лакомство начало вытекать прямо на дорогу. И вытекло его не много, не мало – как минимум тонна. Естественно, движение по трассе было парализовано. Чтобы ликвидировать ЧП, к делу привлекли экстренные службы. Наверное, им еще ни разу не приходилось работать в таких «сладких» обстоятельствах, сообщает РИА «Новости».