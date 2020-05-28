Словения стала первой в мире страной, объявившей об окончании эпидемии короновируса. И власти тут же задумались, как поддержать туристическую отрасль – одну из ведущих в национальной экономике.

Решено было выдавать гражданам ваучеры, которые можно будет использовать исключительно на оплату туристических услуг внутри страны. Каждый взрослый получит ваучер на 200 евро, а тем, кто еще не достиг 18-летнего возраста, достанется по 50 евро. Ваучеры будут действительны до 31 декабря 2020 года, сообщает Pravda.Ru.

Это, кстати, очень хороший способ не только поддержать экономику, но и укрепить патриотизм населения.