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Газета "Кишиневские новости"

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Мэр из Перу живьем в гроб полез

28 мая
21:01 2020
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Несмотря на карантин, который должны соблюдать все жители страны, мэр одного из районов решил, что ему закон не писан. И отправился выпивать в теплой компании. За этим занятием собутыльников и застала полиция.

Нести наказание за нарушение самоизоляции никому не хотелось. Поэтому дружки во главе с мэром решили симулировать собственную смерть от коронавируса. И попытались найти себе убежище… в гробу.

Номер не прошел. Сотрудников правоохранительных органов провести не удалось. В результате все мнимые покойники, к тому же нетрезвые, оказались в полицейском участке, передает Pravda.Ru.

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