Несмотря на карантин, который должны соблюдать все жители страны, мэр одного из районов решил, что ему закон не писан. И отправился выпивать в теплой компании. За этим занятием собутыльников и застала полиция.

Нести наказание за нарушение самоизоляции никому не хотелось. Поэтому дружки во главе с мэром решили симулировать собственную смерть от коронавируса. И попытались найти себе убежище… в гробу.

Номер не прошел. Сотрудников правоохранительных органов провести не удалось. В результате все мнимые покойники, к тому же нетрезвые, оказались в полицейском участке, передает Pravda.Ru.