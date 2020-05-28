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Газета "Кишиневские новости"

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На итальянских курортах появились домики над водой

28 мая
21:01 2020
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В Италии уже разрешено посещать пляжи. Благо, и погода располагает. Но как в таких условиях соблюдать необходимую социальную дистанцию?

Решение нашлось, причем не новое, а порядком подзабытое. Это палафиты – домики, расположившиеся прямо над водой на деревянных помостах. Чем не красота: свежий воздух, полное уединение, никакую маску носить не надо? И в море можно нырять прямо из дверей. Между прочим, такие палафиты, расположенные на озере Ледро, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И хотя в последние годы туристы предпочитали другие виды жилищ, сегодня, в условиях эпидемии, палафиты снова стали востребованы, сообщает Rg.ru. Теперь в Италии это хит сезона.

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