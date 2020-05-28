Четверг, 28 мая 2020, 22:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Приоритет властей Молдовы – социальная защита граждан всей страны

Приоритет властей Молдовы – социальная защита граждан всей страны
28 мая
20:56 2020
Версия для печати

Находясь в Каларашском районе, президент Молдовы посетил очистную станцию в коммуне Онишкань. Построенная в 2014 году при поддержке правительства Польши, она является единственным в регионе сооружением такого рода, причем с нулевым вредным воздействием на окружающую среду.

Додон пожелал коллективу предприятия успехов в развитии услуг в сфере водоснабжения и водоотведения на всей территории Молдовы.

Далее глава государства отправился в Каларашскую районную больницу, где работают 285 медработников и имеются 164 койки для больных. Пациенты этого медучреждения проходят диагностирование и лечение с использованием новейшего оборудования. Благодаря ряду проектов, реализованных Национальной кампанией медицинского страхования, приемный покой в отделении срочных вызовов в районной больнице был оснащён аппаратом для искусственной вентиляции лёгких, монитором для наблюдения за жизненно важными функциями организма и видеоэндоскопической системой для проведения видеоколоноскопии. В настоящее время в больнице не лечат пациентов, инфицированных COVID-19.

В ходе беседы с коллективом больницы Игорь Додон проинформировал их о решении властей объявить 2020-й Годом медицинского работника, а также о намерении осуществить широкие инвестиции в систему здравоохранения и удвоить зарплаты медперсоналу.

В Калараше президент также провел беседы с руководством района, где обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.

Додон вновь подчеркнул, что одним из приоритетов властей Республики Молдова является продолжение реализации инфраструктурных проектов и обеспечение социальной защиты наших сограждан во всех районах страны.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,58+0,19%
EUR19,49+0,78%
GBP21,69+0,76%
UAH0,65+0,41%
RON4,02+0,75%
RUB0,25+1,19%

Курсы валют в MDL на 28.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд