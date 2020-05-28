Президент Игорь Додон заявил, что пригласит ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП за стол переговоров, если Конституционный суд решит, что президентские выборы и досрочные парламентские могут состояться в один день

Глава государства отметил в студии телеканала Jurnal TV, что в ходе этих встреч будет обсуждаться ​​юридическая формула для организации выборов одновременно. Вместе с тем, президент подчеркнул, что не приемлет создания правящей коалиции с участием фракции Шора и группы Канду.

«Если все скажут, что согласны, тогда мы найдем юридическую формулу того, как проводить президентские и парламентские выборы в один день», – уточнил президент.

По словам Игоря Додона, если КС решит, что эти выборы не могут быть проведены в один день, то президентские выборы будут организованы корректно и демократично 1 ноября, а затем «возможно, пройдут досрочные парламентские выборы».

Напомним, что 19 мая депутат от ПСРМ Василий Боля обратился в Конституционный суд с запросом о возможности проведения президентских выборов одновременно с досрочными парламентскими выборами.