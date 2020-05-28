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Газета "Кишиневские новости"

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Всем стоять! Территория в юрисдикции Министерства дурацких походок

28 мая
20:21 2020
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Житель британской деревушки Соннинг Джеймс Руффелл заснял ремейк одного из известнейших комедийных скетчей, в котором поучаствовали все жители Соннинга.

Джеймс – фанат комик-группы Монти Пайтон – установил знак перед своим домом, информирующий граждан, что они входят на территорию, которая находится «в юрисдикцию Министерства дурацких походок». Одноименный мега популярный скетч из 70-х прошлого века опирался на визуальный юмор и обыгрывал нелепую манеру ходьбы в гипертрофированной форме.

Ни на что особо не надеясь, Джеймс оставил на подоконнике камеру и позже взглянул на результат. Все мимо проходившие люди, читая знак, тут же менялись в лице и изобретали свою «дурацкую походку». Видео загружено на странице Джеймса на Facebook.

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