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Газета "Кишиневские новости"

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Кто разрушил мечты Плахотнюка получить должность премьер-министра?

28 мая
17:11 2020
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В июне прошлого года Владимир Плахотнюк намеревался спровоцировать роспуск парламента и организовать досрочные парламентские выборы в стране, чтобы впоследствии окончательно захватить всю власть в Молдове и возглавить правительство. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках передачи на частном телеканале.

«Он хотел привезти из Румынии Усатого и попытаться взять большинство в парламенте, потому что у него уже почти было 38 или 39 мандатов, и он знал, как это сделать. У него было 30, у Шора – 7, двое независимых. Ему оставалось только провести Усатого с 12-13 мандатами и самостоятельно сформировать большинство. Его целью была должность премьер-министра», – рассказал Игорь Додон.

Однако, к счастью, главе государства удалось сорвать этот план. Именно поэтому Плахотнюк сейчас мстит ему за это, отметил Додон.

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