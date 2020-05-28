Во время визита в Унгенский район президент РМ возложил цветы к мемориалу воинам, павшим в боях в 1944 году

Игорь Додон отметил, что долг каждого из нас – хранить память о предках, которые пожертвовали своей жизнью ради мирного неба над нашими головами.

В здании Районного совета Унген глава государства встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лазарюком, которому исполнилось 93 года, у него 3 дочери, 8 внуков и 6 правнуков. Как и многие, в то время он ушел на фронт в 17 лет. После войны Иван Лазарюк работал водителем в колхозе в родных Петрештах.

Президент поздравил его с недавно прошедшим Днем Победы и вручил высшую государственную награду – Орден Республики.

Также Игорь Додон посетил семью Руслана и Марианы Кожокару из села Пырлица Унгенского района. Пара с любовью растит пятерых детей, в том числе двух годовалых близнецов. Президент подарил семье необходимые в быту вещи и пожелал здоровья, счастья и благополучия.