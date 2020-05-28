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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: «С верой в душе мы преодолеем все беды и невзгоды!»

Игорь Додон: «С верой в душе мы преодолеем все беды и невзгоды!»
28 мая
16:41 2020
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Сегодня, 28 мая, президент Молдовы совершил рабочую поездку в центральные регионы Молдовы: Унгенский и Каларашский районы, где встретился с представителями местных властей, ознакомился с работой районных больниц и экономических агентов, навестил ветеранов Великой Отечественной войны и многодетные семьи.

В связи с тем, что сегодня верующие отмечают Светлый праздник Вознесение Господне, глава государства решил начать поездку с Монастыря Хынку, где поставил свечку за мир и благополучие нашего народа. «Только с верой в душе мы преодолеем все беды и невзгоды!» – подчеркнул Игорь Додон.

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