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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 28 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 28 мая
27 мая
20:46 2020
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По Святцам 28 мая День Ангела у Анастасии, Дмитрия, Ефросина, Пахома, Серапиона.

Для именинников этого дня ничего невозможного нет. Их энергетика и многочисленные таланты помогут построить жизнь по самому высшему разряду. Они рождены, чтобы быть созидателями. Своим умом и своими личностными качествами они способны покорить любые вершины, им не требуется помощь могущественных покровителей – они самостоятельны и привыкли рассчитывать только на себя. Они самодостаточны, и все по жизни будет складываться наилучшим образом. Главное – не дать себе утонуть в мелочности и своих корыстных интересах. Это может помешать их широкой натуре создать что-то по-настоящему значимое, а может даже и гениальное!

Поздравляем именинников!

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