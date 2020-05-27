Специалисты Всемирной организации здравоохранения отвечают на этот вопрос отрицательно

Новый коронавирус – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса COVID-19 через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены, рекомендует ВОЗ.