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Газета "Кишиневские новости"

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Агентство госсобственности РМ взыскивает с “Avia Invest” $ 0,5 млн

27 мая
15:01 2020
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На первом этапе инвестиций концессионер Кишиневского международного аэропорта ООО “Avia Invest” не полностью выполнил свои обязательства по договору. Как передает МОЛДПРЕС, Avia Invest недовыполнила на 8,8 млн евро работы, предусмотренные Инвестиционной программой.

Следуя рекомендациям Комиссии по мониторингу концессии, на основании контракта, Агентство госсобственности 6 февраля направило в “Avia Invest” уведомление с требованием возместить убытки, которые на тот момент составляли около 500 тысяч евро. 14 февраля “Avia Invest” отказалась удовлетворить претензии, выдвинутые агентством. Агентство госсобственности подало иск против “Avia Invest”, на данный момент заявление находится на рассмотрении в Кишиневском суде сектора Центр.

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