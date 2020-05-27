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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье намерены затянуть пояс на 31 миллион долларов

27 мая
14:11 2020
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Группа депутатов Верховного совета левобережья Днестра выступила с инициативой – пересмотреть расходную часть бюджета на 2020 год, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Законодатели отмечают негативные тенденции, проявившиеся в экономике региона еще в начале года: девальвация российского рубля, введение карантина, остановка предприятий, гибель от засухи немалой части посевов зерновых. Предлагается сократить финансирование фонда капитальных вложений, меньше выделять денег на санитарно-курортное лечение, строительство дорог, перенести сроки погашения кредитов государства перед банками. Таким образом планируется сэкономить 500 миллионов рублей, а это около 31 миллиона долларов США.

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