Группа депутатов Верховного совета левобережья Днестра выступила с инициативой – пересмотреть расходную часть бюджета на 2020 год, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Законодатели отмечают негативные тенденции, проявившиеся в экономике региона еще в начале года: девальвация российского рубля, введение карантина, остановка предприятий, гибель от засухи немалой части посевов зерновых. Предлагается сократить финансирование фонда капитальных вложений, меньше выделять денег на санитарно-курортное лечение, строительство дорог, перенести сроки погашения кредитов государства перед банками. Таким образом планируется сэкономить 500 миллионов рублей, а это около 31 миллиона долларов США.