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Газета "Кишиневские новости"

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Кику не хочет вводить страну в крутое пике

27 мая
14:11 2020
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Если даже у парламентской коалиции социалистов с демократами в законодательном органе не будет большинства, правительство не подаст в отставку, об этом заявил премьер Ион Кику в эфире канала TVC21.

Глава кабинета министров особо подчеркнул – он не намерен ввергать страну в крутое пике, когда внутри Молдовы и вне ее границ наблюдается небывалый экономический кризис.

“В отставку подавать не будем, потому как в парламенте затянут назначение нового премьера. В таком случае, возможно, исполняющие обязанности премьера и министра финансов будут ломать голову над тем, как платить зарплаты и пенсии, а кто-то, удобно сидя в депутатском кресле, за всем будет наблюдать. Если кто-то хочет дестабилизации в стране – пусть берет на себя ответственность”, – заявил Кику.

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