Если даже у парламентской коалиции социалистов с демократами в законодательном органе не будет большинства, правительство не подаст в отставку, об этом заявил премьер Ион Кику в эфире канала TVC21.

Глава кабинета министров особо подчеркнул – он не намерен ввергать страну в крутое пике, когда внутри Молдовы и вне ее границ наблюдается небывалый экономический кризис.

“В отставку подавать не будем, потому как в парламенте затянут назначение нового премьера. В таком случае, возможно, исполняющие обязанности премьера и министра финансов будут ломать голову над тем, как платить зарплаты и пенсии, а кто-то, удобно сидя в депутатском кресле, за всем будет наблюдать. Если кто-то хочет дестабилизации в стране – пусть берет на себя ответственность”, – заявил Кику.