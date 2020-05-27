Илан Шор может быть выдан молдавской юстиции для судебного разбирательства по делу о краже миллиарда, но отбывать наказание будет в Израиле. Такое развитие событий возможно, если нашей стране удастся достичь соглашения с Израилем. Об этом заявил министр МВД Павел Войку в ходе передачи „Puterea a patra” на телеканале N4.

«Илан Шор предстанет перед молдавской юстицией за совершение особо тяжких преступлений с условием, что отбывать наказание будет в Израиле», – заявил Войку. Тем не менее, Войку уточнил, что достижение подобного соглашения – дело непростое, но возможное.

Однако, Илан Шор, являясь гражданином Израиля, претендует на статус подвергающегося политическим репрессиям, пояснил Войку. Министр также сообщил, что молдавские власти делают все возможное, чтобы добиться выдачи Шора.