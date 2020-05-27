Выдававший себя за ветерана боевых действий на Днестре активный участник протестов в столице оказался преступником, сменившим идентичность

Имя Валерия Савы недавно получило громкую известность – после того как мужчина не скупился на интервью журналистам. Он утверждал, что является ветераном боевых действий на Днестре, но в ходе расследования выяснилось, что выдававший себя за ветерана на самом деле отпетый правонарушитель, совершивший немало преступлений, передает evenimentul.md.

Мужчина является уроженцем Новоаненского района и был узнан односельчанами, которые заявили, что его настоящее имя Василий. Оказалось, что так называемый ветеран хорошо известен правоохранительным органам. Его привлекали к уголовной ответственности за похищение транспортных средств, кражу и мошенничество. В то же время имя Василия Савы упоминается и в уголовном деле об экономических преступлениях.

Также Сава был замечен в вождении транспортного средства в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причем, без водительских прав. Оказалось, что мнимый ветеран отбыл пятилетний тюремный срок за мошенничество. После освобождения Василий Сава, который представлялся Валерием, привлек к противоправной деятельности родственника, с которым проник на территорию склада в столичном пригороде Кодру.

Связав и избив охранника, мужчины похитили материальные ценности.