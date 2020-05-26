Врачи надеются, что президентская инициатива о двойном увеличении размера зарплат остановит миграцию работников из медицинской системы

Президентская инициатива о двойном повышении размера заработной платы для медработников нашла широкий отклик среди сотрудников сферы здравоохранения. По словам медиков, это долгожданная мера. Директор Института неотложной медицинской помощи Михаил Чокану заявил для телеканала НТВ Молдова, что двойное увеличение размера зарплат остановит миграцию работников из медицинской системы. Кроме того, врачи не будут уезжать за рубеж.

«Мы в системе здравоохранения можем только радоваться. Мы очень рады этой инициативе. Остается только обществу понять, что работники здравоохранения должны быть лучше мотивированы, что их необходимо поддерживать в стране, и эта инициатива, на мой взгляд, будет стимулировать работников остаться в медицинских учреждениях Республики Молдова», – сказал Чокану.

Валериу Гончар уже четыре года работает в Национальном центре догоспитальной неотложной медицинской помощи. Для него, а также для его коллег, двойное увеличение зарплаты – важная мотивацией оставаться в профессии.

«Это будет стимулом продолжать работать в этих тяжелых условиях, но это не главное. Мы делаем свою работу, и мы трудились и в худших условиях», – заявил Гончар в интервью для НТВ Молдова.

Напомним, что в начале года решением правительства заработная плата работников медицинской системы увеличилась на 10 процентов. Кроме того, с марта сотрудники больниц, участвующие в борьбе с новым коронавирусом, получили 100-процентную надбавку к зарплате.