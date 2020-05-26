Директор Института рыночной экономики Роман Кирка считает, что меры по поддержки бизнеса, обнародованные президентом, облегчат доступ предпринимателей к более крупным средствам во время кризиса, чтобы обеспечить ликвидность для предприятий.

«Возможность получить доступ к финансовым средствам в кризисный период при нулевых процентах – это возможность обеспечить ликвидность. Даже определенные инвестиционные проекты могут быть частично покрыты этой суммой. Нулевая ставка побудит многие компании получить доступ к этим кредитам для финансирования своей текущей деятельности, что будет стимулировать экономику, банковский сектор и другие важные элементы экономической цепочки. Так что поддерживаются не только компании. Поддерживается целый слой финансово-кредитных отношений в экономике, что может привести к определенным выходам из кризиса и даже к перезапуску отдельных предприятий реального сектора экономики», – заявил Кирка для телеканала НТВ Молдова.

Напомним, что президент Игорь Додон сообщил, что правительство усилит меры поддержки бизнеса. По словам главы государства, будет продлен до конца года срок реструктуризации кредитов. Период субсидирования процентов по новым займам также будет продлен до конца 2021 года.