Вторник, 26 мая 2020, 04:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Бельцах и Кишиневе с 1 июня открываются торговые рынки

26 мая
00:06 2020
Версия для печати

Ион Пынтя, исполняющий обязанности директора Центрального рынка Кишинева, заявил для телеканала “Первый в Молдове”, что экономические агенты готовы неукоснительно соблюдать все предписанные меры безопасности.

«Администрация Центрального рынка гарантирует, что каждый, кто входит на территорию, будет, как минимум, в маске, которая будет закрывать лицо. На входе будут выставлены дезинфектанты. Экономические агенты готовы обеспечить на своих местах дезинфектанты, они также обязаны носить маски», – сказал Пынтя.

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья сообщила, что с 1 июня откроются рынки в Бельцах и Кишиневе.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,630,00%
EUR19,220,00%
GBP21,52+0,01%
UAH0,660,00%
RON3,970,00%
RUB0,250,00%

Курсы валют в MDL на 26.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд