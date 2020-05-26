Ион Пынтя, исполняющий обязанности директора Центрального рынка Кишинева, заявил для телеканала “Первый в Молдове”, что экономические агенты готовы неукоснительно соблюдать все предписанные меры безопасности.

«Администрация Центрального рынка гарантирует, что каждый, кто входит на территорию, будет, как минимум, в маске, которая будет закрывать лицо. На входе будут выставлены дезинфектанты. Экономические агенты готовы обеспечить на своих местах дезинфектанты, они также обязаны носить маски», – сказал Пынтя.

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья сообщила, что с 1 июня откроются рынки в Бельцах и Кишиневе.