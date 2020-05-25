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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 25 мая 3802 человека излечились

25 мая
20:26 2020
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На сегодняшний день в стране 3802 человека прошли лечение и 261 умерли от инфекции COVID-19.

Всего подтверждено 1497 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачей – 352, медсестер – 578, дворников – 78, фармацевтов – 20, вспомогательного персонала – 469 человек. Состояние здоровья 275 инфицированных – тяжелое (в том числе 23 пациента подключены к аппарату ИВЛ), 591 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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