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Газета "Кишиневские новости"

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Финские журналисты придумали, как обеспечить социальную дистанцию

25 мая
18:41 2020
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Оригинальный номер газеты «Helsingin Sanomat» вышел в столице Финляндии. Первую страницу нельзя прочитать обычным способом. Чтобы разобрать текст, нужно отодвинуть от себя газету как минимум на полтора метра. Только тогда становится виден текст: «Безопасное расстояние все еще имеет значение».

Авторы задумки считают, что эта хитрость поможет людям не забывать о требовании соблюдать социальную дистанцию, необходимую для обеспечения безопасности во время эпидемии коронавируса, сообщает moya-planeta.ru.

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