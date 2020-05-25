Оригинальный номер газеты «Helsingin Sanomat» вышел в столице Финляндии. Первую страницу нельзя прочитать обычным способом. Чтобы разобрать текст, нужно отодвинуть от себя газету как минимум на полтора метра. Только тогда становится виден текст: «Безопасное расстояние все еще имеет значение».

Авторы задумки считают, что эта хитрость поможет людям не забывать о требовании соблюдать социальную дистанцию, необходимую для обеспечения безопасности во время эпидемии коронавируса, сообщает moya-planeta.ru.