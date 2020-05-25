По Святцам 26 мая День Ангела у Александра, Василия, Георгия, Гликерии, Ефима, Ирины, Макара, Сергея, Тараса, Юрия.

В этот день рождаются настоящие Близнецы – в них изначально живут два человека. Рожденным в этот день нужно уделять повышенное внимание с самых первых дней жизни, потому как что посеешь, то и пожнешь. Пустите воспитание на самотек, и есть все шансы получить Злого гения. А вложив в ребенка свет и добро, вы получите интересную и неординарную личность. Хотя рожденного в этот день всегда будет манить мятежный дух свободы, бунтарство и риск. Независимо от того, светлые или темные стороны преобладают в характере, эти люди всегда притягивают к себе окружающих и пользуются непререкаемым авторитетом.

Поздравляем именинников!