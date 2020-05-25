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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 26 мая

Поздравьте тех, кто празднует именины 26 мая
25 мая
18:06 2020
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По Святцам 26 мая День Ангела у Александра, Василия, Георгия, Гликерии, Ефима, Ирины, Макара, Сергея, Тараса, Юрия.

В этот день рождаются настоящие Близнецы – в них изначально живут два человека. Рожденным в этот день нужно уделять повышенное внимание с самых первых дней жизни, потому как что посеешь, то и пожнешь. Пустите воспитание на самотек, и есть все шансы получить Злого гения. А вложив в ребенка свет и добро, вы получите интересную и неординарную личность. Хотя рожденного в этот день всегда будет манить мятежный дух свободы, бунтарство и риск. Независимо от того, светлые или темные стороны преобладают в характере, эти люди всегда притягивают к себе окружающих и пользуются непререкаемым авторитетом.

Поздравляем именинников!

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