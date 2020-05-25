26 мая (по старому стилю 13 мая) христиане поминают Мученицу Лукерью-Комарницу

История

26 мая на Руси отмечают День Мученицы Лукерьи (Гликерии). Или, как еще ее называют, Лукерьи-Комарницы, потому что в этот день в народе многие приметы тесно связанны с комарами. Жизнеописание Мученицы Лукерьи в некоторых источниках не совпадает. Однако доподлинно известно, что она всю свою жизнь посвятила вере христианской и муки многочисленные перенесла с верой во Всевышнего, за что ее по воле Божьей возвели в Святые. По преданию, Мученица Лукерья родилась в семье римского градоначальника. Чуть позже они переселились в Траянополь. И там, потеряв рано родителей, она обратилась в христианскую веру. Однажды, когда в городе язычников был традиционный праздник в честь Зевса, Гликерия вошла в храм и в присутствии множества народа обратилась к Всевышнему с просьбой «сокрушить идола». К ужасу толпы, в тот же миг прогремел гром и ее мольба исполнилась. Мученицу за содеянное истязали всяческими пытками. И требовали отречения от веры во Христа. Но веру ее ничем не удалось сломить. Тогда ее бросили на растерзание в клетку к львам. Останки Святой были захоронены в церкви, а мощи ее исцеляли от многих недугов.

Чего нельзя делать 26 мая 2020 года

Категорически нельзя предаваться в этот день лени. Наоборот, нужно сделать из запланированного как можно больше. Не надо ничего своего отдавать посторонним, даже во временное пользование, чтобы таким образом попутно не отдать другим и свою грядущую удачу. Не рекомендуется плакать, потому что этим можно навлечь новое еще большее горе. Особенно плохой знак 26 мая – разбитая посуда. Постарайтесь избежать этой неприятности, но, если не удастся, ни в коем случае не собирайте осколки руками.

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