Луна в Раке. Сознательность и непоколебимое следование жизненным принципам.

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 26 мая?

Сознательность и непоколебимое следование жизненным принципам – пусть это станет вашим лозунгом на этот вторник. Не давайте денег в долг – придется долго ждать возврата. А если должник – вы, и подошел день расчетов, смело раздайте долги. Вы полны энергии! Говорят, смелость города берет, потому гоните прочь любые сомнения, так как нерешительность может сломать ваши планы. Вы не почувствуете усталости даже от чрезмерных нагрузок этого дня, так как энергия будет моментально восстанавливаться. Это будет – день сильных людей!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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