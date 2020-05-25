Несмотря на многочисленные запреты и предупреждения правительства, на день поминовения американцы наводнили пляжи страны, нарушая всевозможные правила социального дистанцирования, сообщают BBC.

В субботу полиция Флориды разогнала несанкционированный сбор более сотни людей на Дейтона-Бич. Ньюпорт-Бич в Калифорнии также увидел толпы людей. Серферы открыли купальный сезон в Лос-Анджелесе. В Миссури бары на озере Озарк были переполнены клиентами, нарушавшими правила социального дистанцирования.

Руководитель оперативной группы США по коронавирусу доктор Дебора Биркс «крайне обеспокоена» столь халатным отношением к ситуации. Мэр Сент-Луиса, Миссури, Лида Крюсон заявила: «Это безответственно и опасно ввязываться в такие мероприятия, просто чтобы повеселиться».