Юная Джиоти Кумари проехала 1200 км, чтобы привезти травмированного отца обратно в родную деревню из крупного промышленного города Гургаон, передают BBC.

Отец девочки выздоравливал после производственной травмы, когда в Индии начался карантин. Семья вскоре осталась без возможности приобрести еду и лекарства. Транспорта, который бы позволил вернуться домой в село Бихар, тоже не оказалось. Тогда Джиоти приняла решение преодолеть 1200 км с отцом на своем велосипеде.

Восхищенная Федерация Велоспорта Индии предложили девочке путь в профессиональные спортсмены.