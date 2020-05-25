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Газета "Кишиневские новости"

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15-летняя девушка проехала 1200 км на велосипеде с раненым отцом

15-летняя девушка проехала 1200 км на велосипеде с раненым отцом
25 мая
17:36 2020
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Юная Джиоти Кумари проехала 1200 км, чтобы привезти травмированного отца обратно в родную деревню из крупного промышленного города Гургаон, передают BBC.

Отец девочки выздоравливал после производственной травмы, когда в Индии начался карантин. Семья вскоре осталась без возможности приобрести еду и лекарства. Транспорта, который бы позволил вернуться домой в село Бихар, тоже не оказалось. Тогда Джиоти приняла решение преодолеть 1200 км с отцом на своем велосипеде.

Восхищенная Федерация Велоспорта Индии предложили девочке путь в профессиональные спортсмены.

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