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Газета "Кишиневские новости"

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Амстердамский ресторан соорудил «теплицы» для клиентов

24 мая
19:51 2020
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Так они смогут безопасно пообедать

О снятии карантина в Нидерландах еще не объявлено, но рестораторы уже думают о том, как будут работать после ослабления ограничений.

Одни из ресторанов оборудовал свою летнюю террасу небольшими стеклянными домиками, напоминающими теплицы. Внутри каждого домика могут разместиться два человека. При этом они будут надежно изолированы от других посетителей, что сведет риск заражения к минимуму, пишет CNBC. К тому же официанты снабжены всеми индивидуальными средствами защиты, а заказанные блюда подают на длинном подносе, чтобы держаться подальше от клиентов.

Пока заведение в тестовом режиме испытывает новый принцип работы на друзьях и родных своего персонала. Но слухи об этом уже распространились, и до конца июня свободных «теплиц» не осталось.   

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