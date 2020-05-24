Это сделано, чтобы предотвратить распространение вируса

Одно из кафе в Италии, возобновившее работу после снятия ограничений из-за эпидемии, ввело новшество, направленное на обеспечение безопасности клиентов, передает moya-planeta.ru. Теперь официант приносит не многостраничное меню с перечнем блюд, а QR-код. Как только посетитель сканирует его, на экране телефона появляется все, что можно заказать. Таким образом, нет необходимости брать в руки печатное меню, которое уже успели просмотреть многие другие – а вдруг на нем остался вирус?

Из других мер безопасности, введенных в кафе, – сокращение в два раза числа столиков и обеспечение персонала средствами персональной защиты.