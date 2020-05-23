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Газета "Кишиневские новости"

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В центре Кишинева большие рекламные панно демонтируют

23 мая
20:06 2020
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Генеральный примар столицы Ион Чебан и вице-примар Виктор Киронда представили концепцию регламента по размещению рекламы на улицах муниципия

Согласно документу, размещение уличной рекламы Кишинева разделяется на три зоны – центральную, ограниченную и открытую. В центральной зоне установка рекламных конструкций будет практически полностью запрещена, в ограниченной – ее количество и расположение будет строго определенным. Третья зона будет самой “либеральной”, но расположение в ней рекламных устройств будет также регламентироваться.

«Ни для кого не секрет, что Кишинев наводнен хаотично установленными рекламными панно. Только в период с декабря по март мы демонтировали более 600 незаконных устройств различных размеров. Но в городе еще много двух- и трехэтажных конструкций, в том числе на перекрестках. Столица не должна так выглядеть. Представляемый нами регламент предусматривает практически полное отсутствие рекламы в центре города. Будут контролироваться и фасады зданий. В историческом центре Кишинева больших рекламных панно не должно быть вообще», – заявил примар.

Регламент опубликован на сайте примэрии Кишинева и находится в стадии публичных обсуждений. На финальном этапе он будет представлен муниципальному совету для утверждения.

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