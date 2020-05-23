Генеральный примар столицы Ион Чебан рассказал, как распорядилась пожертвованиями на борьбу с коронавирусом специально созданная рабочая группа

По 250 тысяч леев было распределено территориальным медицинским ассоциациям Буюкан, Чекан, Рышкановки и Ботаники. Ассоциации Центрального района Кишинева выделено 150 тысяч. По 100 тысяч получат Городская клиническая больница «Святой Архангел Михаил», а также городские больницы №1 и №4. Главному управлению соцпомощи и здравоохранения – 150 тысяч леев: 50 тысяч на услуги транспортировки медперсонала и 100 тысяч на обеспечение врачей питанием. Эти денежные средства медучреждения потратят на приобретение лекарств, защитного снаряжения, перчаток, халатов, масок и прочего.

Мэр Кишинева сообщил также, что на счету для пожертвований остаются 573 тысячи леев и 50 тысяч евро.

«Мы прозрачны и следим за распределением каждой копейки, которая инвестируется из муниципального бюджета. Также поступаем и в отношение финансовых средств, накопленных на счету мэрии Кишинева из пожертвований граждан в рамках кампании по сбору средств для медицинских учреждений, занимающихся лечением пациентов с COVID-19», – написал на своей странице в соцсети Ион Чебан.

Градоначальник также сообщил, что банковский счет для пожертвований остается открытым, подробности на сайте мэрии Кишинева. И поблагодарил всех, кто внес свой вклад в борьбу с новым коронавирусом.