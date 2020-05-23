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Газета "Кишиневские новости"

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Аэропорт Кишинева готовится к возобновлению регулярных рейсов

23 мая
14:06 2020
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Управление гражданской авиации РМ 22 мая провело совещание с участием различных заинтересованных ведомств, в ходе которого обсуждались проблемы, стоящие перед отраслью гражданской авиации в связи с ограничениями, введенными в связи с COVID-19. Участники встречи говорили об условиях для возобновления работы этого сектора.

На совещании рассматривались вопросы, связанные с постепенным снятием ограничительных мер пограничного и таможенного контроля. Обсуждалась стратегия возобновления регулярных полетов. Рассматривался порядок предоставления услуг во время пандемии, в том числе необходимые средства защиты персонала и пассажиров.

Изучался план действий по возобновлению работы Международного аэропорта Кишинэу на регулярной основе.

В мероприятии приняли участие представители Министерства экономики и инфраструктуры, Департамента пограничной полиции (аэропорт), таможенной службы (аэропорт), ANSP, ANSA, авиакомпании «Air Moldova», авиакомпании «Fly One», оператора Международного аэропорта Кишинева – Avia Invest SRL, Aeroport Handling SRL и MGH Handling SRL.

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