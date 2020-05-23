Комитет германского правительства по борьбе с коронавирусом объявил о закрытии скотобойни в городе Диссен-ам-Тойтобургер-Вальд, сообщает “Международное румынское радио”.

По информации Министерства иностранных дел Румынии, сорок семь гастарбайтеров, работавших на мясоперерабатывающем предприятии, заразились Covid-19. Большая часть работников была нанята посредством фирм субподрядчиков. Министр труда Румынии Виолетта Александру заявила журналистам, что условия труда в Германии, на которые вынуждены соглашаться граждане стран Восточной Европы, должны быть пересмотрены. Как отмечает немецкий телеканал N-TV на многих скотобойнях федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, где работают румынские гастарбайтеры, зафиксированы вспышки заболевания коронавирусом.