В Министерстве иностранных дел Румынии считают, что премьер-министр Республики Молдова Ион Кику демонстрирует “глубокое неуважение” к соседней стране, сообщает digi24.ro

Глава МИДа Богдан Ауреску провел по телефону воспитательную беседу с молдавским коллегой Олегом Цулей. Поводом послужил ответ Кику на критику депутата Европейского парламента Зигфрида Мурешана, связанную с тем, как в Кишиневе борются с пандемией коронавируса. По мнению европарламентария, в Молдове все идет плохо, реформы в экономике не реализуются, а Covid-19 распространяется бесконтрольно. Кику в социальных сетях отреагировал резко и жестко, поставив на место зарвавшегося евродепутата, едко заметив, что такие, как Мурешан, «способны только мячики подносить». Впрочем, еще один депутат Европарламента от Румынии Еуджен Томак горою встал на защиту коллеги и написал в социальных сетях: “После нападок молдавского премьера в адрес Румынии и Европейского союза считаю, что его нужно лишить румынского гражданства. Нельзя быть одновременно гражданином ЕС и пропагандистом советского стиля в Кишиневе”.