К такому выводу пришел политический аналитик Владимир Сокор, уверенный, что правительство Иона Кику “справляется со своими обязанностями в сложной ситуации”, сообщает “Europa Libera”.

По мнению политолога, если Андрей Нэстасе и Майя Санду совместно с Андрианом Канду проголосуют за отставку кабинета министров, “то потеряют свой моральный капитал”. Сокор полагает: “Вся их политическая карьера – короткая. Она построена на борьбе с продажностью, за верховенство закона. А коррупцию олицетворяют Плахотнюк, Канду, Шор. Если Санду и Нэстасе присоединятся к этим людям и вместе проголосуют, они потеряют своих сторонников”.