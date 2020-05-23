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Газета "Кишиневские новости"

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Если Нэстасе и Санду вступят в сговор с Канду, они потеряют все

23 мая
13:11 2020
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К такому выводу пришел политический аналитик Владимир Сокор, уверенный, что правительство Иона Кику “справляется со своими обязанностями в сложной ситуации”, сообщает “Europa Libera”.

По мнению политолога, если Андрей Нэстасе и Майя Санду совместно с Андрианом Канду проголосуют за отставку кабинета министров, “то потеряют свой моральный капитал”. Сокор полагает: “Вся их политическая карьера – короткая. Она построена на борьбе с продажностью, за верховенство закона. А коррупцию олицетворяют Плахотнюк, Канду, Шор. Если Санду и Нэстасе присоединятся к этим людям и вместе проголосуют, они потеряют своих сторонников”.  

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