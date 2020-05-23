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Газета "Кишиневские новости"

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Украина отгородится от России стеной в 2025 году

23 мая
13:11 2020
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На официальном сайте Государственной пограничной службы Украины размещена информация, согласно которой завершение строительства фортификационных сооружений между Украиной и Россией переносится на 2025 год.

Масштабный проект под названием “Стена” был представлен на рассмотрение депутатов Верховной рады в 2014-м году премьер-министром Арсением Яценюком. Предполагалось, что на границе двух стран, протяженностью около двух тысяч километров, будет возведен в варианте 21-го века некий аналог “Великой китайской стены”. В 2016-м Национальный антикоррупционный центр Украины по факту хищения средств, выделенных на строительство защитных сооружений, задержал и изолировал восемь человек. На 2020 год возведено 30% от того, что было запланировано шестью годами ранее.  

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