В течение прошедшего дня, 22 мая, произошли еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19. Это 47-летний мужчина и 58-летняя женщина из Кишинева, 76-летняя женщина и 68-летний мужчина из муниципия Сороки. У всех умерших были сопутствующие многочисленные заболевания.

На вечер 22 мая 3369 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 237 человек умерли от инфекции.

Обращаясь к согражданам, министр Виорика Думбрэвяну призвала: «Сегодня мы сталкиваемся с совершенно другими реалиями, чем те, которые существовали до наступления чрезвычайного положения. Здоровье должно быть приоритетом для всех нас. Медицинские работники работали и продолжают работать на пределе. Я призываю вас соблюдать меры, рекомендованные специалистами».