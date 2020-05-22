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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 22 мая 237 смертей от инфекции

22 мая
19:31 2020
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В течение прошедшего дня, 22 мая, произошли еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19. Это 47-летний мужчина и 58-летняя женщина из Кишинева, 76-летняя женщина и 68-летний мужчина из муниципия Сороки. У всех умерших были сопутствующие многочисленные заболевания.

На вечер 22 мая 3369 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 237 человек умерли от инфекции.

Обращаясь к согражданам, министр Виорика Думбрэвяну призвала: «Сегодня мы сталкиваемся с совершенно другими реалиями, чем те, которые существовали до наступления чрезвычайного положения. Здоровье должно быть приоритетом для всех нас. Медицинские работники работали и продолжают работать на пределе. Я призываю вас соблюдать меры, рекомендованные специалистами».

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