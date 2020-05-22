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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове с 22 мая снизились цены на топливо

22 мая
17:51 2020
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На этой неделе ряд операторов рынка нефтепродуктов снизили незначительно розничные цены на автотопливо. В частности, цены на бензин АИ-95 опустились с 15,47-15,57 до 15,45-15,50 лея за литр, на дизтопливо – с 13,07-13,17 до 12,96-12,98 лея, на сжиженный газ – с 9,07-9,09 до 8,97-8,99 лея. На начало года бензин в РМ стоил 18,65 лея, дизтопливо – 16,4 лея, а газ – 9,85 лея, передает infotag.md

В январе цены повысились на 0,6-1,2 лея, а затем несколько раз опускались по мере снижения мировых цен.

Согласно действующей методологии, операторы устанавливают цены сами, исходя из затрат и предельного уровня рентабельности в 10%.

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