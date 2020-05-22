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Газета "Кишиневские новости"

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Депутату Партии «Шор» Марине Таубер грозит штраф в 22 тыс. леев

Депутату Партии «Шор» Марине Таубер грозит штраф в 22 тыс. леев
22 мая
17:51 2020
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Несмотря на то, что Марина Таубер должна находиться на режиме самоизоляции, она приняла участие в протесте, организованном в Кагуле. На видеокадрах, опубликованных на ее странице в социальной сети, видно, как парламентарий входит в закрытое помещение без маски, подвергая опасности здоровье граждан. Также Таубер участвовала в протесте во дворе судебной инстанции, рядом с десятками пожилых людей.

Отметим, что 21 мая депутат ДПМ Евгений Никифорчук сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Председатель парламента Зинаида Гречаный подписала распоряжение о введении режима самоизоляции на дому для депутатов с 22 мая. Уточним, что физические лица, которые сознательно нарушают режим самоизоляции, могут быть оштрафованы на 22 тыс. леев.

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