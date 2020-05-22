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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Птицы поглощают более тысячи микрочастиц пластика ежедневно

Птицы поглощают более тысячи микрочастиц пластика ежедневно
22 мая
14:51 2020
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Это доказывают последние исследования

Последние исследования выявили, что птицы, проживающие вблизи речных берегов, поглощают порядка тысячи микрочастиц пластика ежедневно.

Ученые заявляют, что это первое прямое доказательство связи между изменениями в пищевой цепочке и загрязнением речных вод пластиком.

Известно, что реки загрязнены микрочастицами пластика, включая частицы полиэстера и нейлона. Влияние на дикую природу все еще не установлено.

Исследователи Кардиффского университета сообщили, что птица оляпка, живущая вблизи речных водоемов и питающаяся насекомыми из этих вод, потребляет в сутки тысячи микрочастиц пластика. Предыдущие исследования выявили, что больше половины насекомых, обитающих в реках южного Уэльса, содержат микрочастица пластика. Соответственно более крупные организмы – рыбы и птицы, потребляют добычу с частицами пластика.

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