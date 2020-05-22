Птицы поглощают более тысячи микрочастиц пластика ежедневно
Это доказывают последние исследования
Последние исследования выявили, что птицы, проживающие вблизи речных берегов, поглощают порядка тысячи микрочастиц пластика ежедневно.
Ученые заявляют, что это первое прямое доказательство связи между изменениями в пищевой цепочке и загрязнением речных вод пластиком.
Известно, что реки загрязнены микрочастицами пластика, включая частицы полиэстера и нейлона. Влияние на дикую природу все еще не установлено.
Исследователи Кардиффского университета сообщили, что птица оляпка, живущая вблизи речных водоемов и питающаяся насекомыми из этих вод, потребляет в сутки тысячи микрочастиц пластика. Предыдущие исследования выявили, что больше половины насекомых, обитающих в реках южного Уэльса, содержат микрочастица пластика. Соответственно более крупные организмы – рыбы и птицы, потребляют добычу с частицами пластика.