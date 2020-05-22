Это доказывают последние исследования

Последние исследования выявили, что птицы, проживающие вблизи речных берегов, поглощают порядка тысячи микрочастиц пластика ежедневно.

Ученые заявляют, что это первое прямое доказательство связи между изменениями в пищевой цепочке и загрязнением речных вод пластиком.

Известно, что реки загрязнены микрочастицами пластика, включая частицы полиэстера и нейлона. Влияние на дикую природу все еще не установлено.

Исследователи Кардиффского университета сообщили, что птица оляпка, живущая вблизи речных водоемов и питающаяся насекомыми из этих вод, потребляет в сутки тысячи микрочастиц пластика. Предыдущие исследования выявили, что больше половины насекомых, обитающих в реках южного Уэльса, содержат микрочастица пластика. Соответственно более крупные организмы – рыбы и птицы, потребляют добычу с частицами пластика.