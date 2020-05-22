Так прокомментировал решение Конституционного суда, признавшего действия правительства Майя Санду не соответствующими Основному закону, журналист Сергей Ткач.

«В результате по имиджу проевропейского правительства Майи Санду был нанесен сокрушительный удар, потому что КС Молдовы выявил тревожную вещь. История с созданием комиссии на самом деле была либо следствием некомпетентности, либо (что еще хуже) отражала нежелание следовать верховенству закона. Для «реформаторского» и заносчивого правительства ACUM это стало очень неприятным разоблачением. Кроме того, вне всякого сомнения, решение КС отвергает и идею самой Майи Санду о том, чтобы отбором кандидатов на должность генпрокурора занимался премьер-министр, и чтобы он направлял следствие», – считает автор. Напомним, что результаты деятельности комиссии по отбору кандидатов на должность генпрокурора в 2019 году были аннулированы тогда министром юстиции Олесей Стамате. Примечательно, что состав комиссии определяло само министерство. Тогда же в обществе сложилось впечатление, что результаты отменили потому, что комиссия выбрала не тех кандидатов, которых продвигало правительство ACUM.