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Газета "Кишиневские новости"

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Массовый мор пчел в Украине – предвестник пророчества Ванги

Массовый мор пчел в Украине – предвестник пророчества Ванги
22 мая
13:41 2020
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Украина может сократить поставки меда за рубеж из-за химизации сельского хозяйства, сообщает Укринформ.

В этом году необычайно рано наблюдается мор пчел. Ранее это явление фиксировалось летом, когда фермеры начинали борьбу с полевыми вредителями. В Научном токсикологическом центре имени академика Медведя журналистам сообщили: ранней весной пчелы начали гибнуть из-за посева протравленных семян. Из-за засухи и суховеев инсектициды разносятся за пределы возделываемых участков и оседают на опыляемых пчелами растениях. От массового мора пострадали пасечники Ровенской, Тернопольской, Черниговской Хмельницкой и Киевской областей.

Проблема эта в последние годы очень обострилась. Некоторые мистически настроенные люди вспоминают пророчество болгарской ясновидящей Ванги. Именно она предсказывала массовый мор пчел, как предвестник конца света.  

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