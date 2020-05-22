Украина может сократить поставки меда за рубеж из-за химизации сельского хозяйства, сообщает Укринформ.

В этом году необычайно рано наблюдается мор пчел. Ранее это явление фиксировалось летом, когда фермеры начинали борьбу с полевыми вредителями. В Научном токсикологическом центре имени академика Медведя журналистам сообщили: ранней весной пчелы начали гибнуть из-за посева протравленных семян. Из-за засухи и суховеев инсектициды разносятся за пределы возделываемых участков и оседают на опыляемых пчелами растениях. От массового мора пострадали пасечники Ровенской, Тернопольской, Черниговской Хмельницкой и Киевской областей.

Проблема эта в последние годы очень обострилась. Некоторые мистически настроенные люди вспоминают пророчество болгарской ясновидящей Ванги. Именно она предсказывала массовый мор пчел, как предвестник конца света.