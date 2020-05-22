Закон об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения устанавливает до 30 июня 2020 года мораторий на государственный контроль, в том числе фискальный, финансовый, на качество продукции/услуг, технологические параметры и/или конкретные требования к виду осуществляемой деятельности, на соответствие правилам охраны труда.

Напомним, что 21 мая 2020 года парламент Молдовы одобрил в двух чтениях законопроект об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения и поправки к некоторым нормативным актам, представленные правительству на рассмотрение в приоритетном порядке.