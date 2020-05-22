Закон об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения предусматривает расширение механизма субсидирования расходов, связанных с выплатой заработной платы, пособий по безработице в размере 2775 леев для патентообладателей, занимающихся торговлей или услугами на рынках, которые прекратили свою деятельность.

Напомним, что 21 мая 2020 года парламент Молдовы одобрил в двух чтениях законопроект об установлении мер в чрезвычайном положении в области общественного здравоохранения и поправки к некоторым нормативным актам, представленные правительству на рассмотрение в приоритетном порядке.