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Газета "Кишиневские новости"

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Как Майя Санду, будучи премьером, нарушила Конституцию Молдовы

21 мая
15:46 2020
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Сегодня Конституционный суд вынес вердикт о том, что Майя Санду нарушила Основной закон, организовав конкурс по отбору генерального прокурора

Судьи КС рассмотрели обращение группы депутатов относительно законности назначения и.о. генерального прокурора, а также об организации конкурса по отбору генерального прокурора.

«Существенное изменение закона о прокуратуре привело к организации предварительного конкурса Министерством юстиции, понизив конституционную роль Высшего совета прокуроров (ВСП). Суд отмечает и позицию Венецианской комиссии: ВСП обладает конституционной ролью, которая не должна быть узурпирована. Эта роль заключается в формировании списка кандидатов для президента. Суд считает, что вмешательство комиссии, образованной Министерством юстиции, в процесс назначения генерального прокурора противоречит Конституции», – объяснила председатель КС Домника Маноле.

В то же время Маноле сообщила, что данное решение не влияет на уже существующее положение дел.

«Этим решением генеральный прокурор становится более защищенным», – сказала она.

По ее словам, главный обвинитель страны может быть уволен только Высшим советом прокуроров или президентом Молдовы.

Уточним, что осенью 2019 года правительство, возглавляемое Майей Санду, инициировало изменения в Закон о прокуратуре, взяв на себя ответственность за назначение генерального прокурора.

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