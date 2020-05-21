Сегодня Конституционный суд вынес вердикт о том, что Майя Санду нарушила Основной закон, организовав конкурс по отбору генерального прокурора

Судьи КС рассмотрели обращение группы депутатов относительно законности назначения и.о. генерального прокурора, а также об организации конкурса по отбору генерального прокурора.

«Существенное изменение закона о прокуратуре привело к организации предварительного конкурса Министерством юстиции, понизив конституционную роль Высшего совета прокуроров (ВСП). Суд отмечает и позицию Венецианской комиссии: ВСП обладает конституционной ролью, которая не должна быть узурпирована. Эта роль заключается в формировании списка кандидатов для президента. Суд считает, что вмешательство комиссии, образованной Министерством юстиции, в процесс назначения генерального прокурора противоречит Конституции», – объяснила председатель КС Домника Маноле.

В то же время Маноле сообщила, что данное решение не влияет на уже существующее положение дел.

«Этим решением генеральный прокурор становится более защищенным», – сказала она.

По ее словам, главный обвинитель страны может быть уволен только Высшим советом прокуроров или президентом Молдовы.

Уточним, что осенью 2019 года правительство, возглавляемое Майей Санду, инициировало изменения в Закон о прокуратуре, взяв на себя ответственность за назначение генерального прокурора.