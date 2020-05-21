Депутат партии Платформа «Достоинство и правда» Юрие Реницэ, которого президент Игорь Додон подозревает в тайных связях с подручными Плахотнюка, выступая сегодня в парламенте, назвал позором то, что глава государства поздравил «животных в поле».

Так этот «избранник народа» назвал жителей села только за то, что они пришли на встречу с президентом Молдовы. Напомним, что 20 мая глава государства посетил север страны, где встретился с гражданами, медиками и руководством Дрокиевского и Глодянского районов. В интервью порталу «UNIMEDIA» Игорь Додон рассказал, что во время поездки он встретился и с крестьянами, которые работали в поле, чтобы обсудить ход сельхозработ.

Похоже, что Юрие Реницэ действительно каким-то образом связан с теми, кто развил в последние дни бурную деятельность с целью свергнуть существующую власть в Молдове. Именно эту цель преследовал скандальный видеофрагмент, в котором появляются Игорь Додон, Влад Плахотнюк и Сергей Яралов, и виден «черный кулёк», в котором, по словам обнародовавшего это сомнительное видео Реницэ, были деньги.

«Совсем не случайно появление этих манипулятивных записей именно сейчас, и я ожидаю новых атак, новых медиа-фейков, новых агентов влияния олигархов, которые «засветятся». В том числе речь идет о новой «покупке» депутатов с целью оставить страну без правительства в разгар кризиса. Всё это, однако, никак не сможет помешать юридическим процедурам, направленным против укравших миллиард, а я ни при каких обстоятельствах не поддамся их шантажу» – заявил в ответ на направленную против него критику Игорь Додон.