Влад Батрынча обратится в Генпрокуратуру с заявлением о контрабандных схемах, в которых замешан Юрие Реницэ

Депутат от ПСРМ Влад Батрынча объяснил действия депутата Реницы, выступившего с нападками на президента Додона. Реницэ – это человек для которого президентом является Плахотнюк. И когда генпрокурор Александр Стояногло заявил, что главный выгодополучатель «кражи века» – Плахотнюк, Реницэ выступил против Игоря Додона.

«Через кого из-за океана мог передать эту информацию Плахотнюк? Через доверенное лицо», – сказал Батрынча. Депутат-социалист разъяснил и связь Реницэ и Плахотнюка.

«Г-н Реницэ, завтра будьте внимательны к запросу, который я направлю Генеральной прокуратуре. Объясните, как хорошо продавались сигареты «Winston» в Румынии и как вы, будучи послом в Румынии, были связующим лицом в контрабандной цепи», – задал вопрос Влад Батрынча, напомнив Реницэ, что обличающие заявления могут делать только люди с безупречной репутацией.