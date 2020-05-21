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Газета "Кишиневские новости"

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Кто обвинил Реницэ в причастности к торговле сигаретами в Румынии?

21 мая
13:31 2020
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Влад Батрынча обратится в Генпрокуратуру с заявлением о контрабандных схемах, в которых замешан Юрие Реницэ

Депутат от ПСРМ Влад Батрынча объяснил действия депутата Реницы, выступившего с нападками на президента Додона. Реницэ – это человек для которого президентом является Плахотнюк. И когда генпрокурор Александр Стояногло заявил, что главный выгодополучатель «кражи века» – Плахотнюк, Реницэ выступил против Игоря Додона.

«Через кого из-за океана мог передать эту информацию Плахотнюк? Через доверенное лицо», – сказал Батрынча. Депутат-социалист разъяснил и связь Реницэ и Плахотнюка.

«Г-н Реницэ, завтра будьте внимательны к запросу, который я направлю Генеральной прокуратуре. Объясните, как хорошо продавались сигареты «Winston» в Румынии и как вы, будучи послом в Румынии, были связующим лицом в контрабандной цепи», – задал вопрос Влад Батрынча, напомнив Реницэ, что обличающие заявления могут делать только люди с безупречной репутацией.

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