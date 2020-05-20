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Газета "Кишиневские новости"

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Самоизоляция по-Нью-Йоркски на свежем воздухе

20 мая
20:06 2020
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С приходом тепла Нью-Йоркские парки заполнились народом. Люди, уставшие от долгой самоизоляции, устремились на свежий воздух. И угроза очередной вспышки инфекции замаячила с новой силой.

Закрыть парки для посещений невозможно. И администрация одного из них – Домино-парка – нашла оригинальное решение. Площадь газона расчертили белыми кругами, отстоящими друг от друга на два метра. Величина каждого круга такова, что там без нарушения требований безопасности могут, не мешая друг другу, спокойно поместиться до четырех человек. Так что отдыхать теперь можно внутри такого «спасательного круга», не боясь заразиться, передает levik.blog.   

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